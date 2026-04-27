Berg & Wein

Freut euch auf gute Musik, beste Laune und ein paar genussvolle Stunden mitten in den Weinbergen – mit dem wohl schönsten Blick über das Zabergäu!

Am Samstagabend verwandelt sich der Zweifelberg in eine Tanzfläche unter freiem Himmel: der DJ sorgt für den perfekten Beat, während ihr euch mit Wein, Sekt oder spritzigen Cocktails auf den Abend einstimmt. In der Fotobox könnt ihr eure schönsten Momente gleich festhalten!

Am Sonntag geht’s etwas entspannter weiter: Bei leckerem Kuchen der Landfrauen Brackenheim stoßt ihr mit einem Gläschen Sekt oder einer Tasse Kaffee an. Dazu gibt es entspannte Gitarrenklänge - der perfekte Soundtrack für einen gemütlichen Nachmittag.

An beiden Tagen verwöhnt euch der Gasthof Stromberg mit herzhaften Leckereien.

Tipp: Parken könnt ihr bequem am Wander3klang-Parkplatz.

Öffnungszeiten:

Sa 16 – 24 Uhr

So 11 – 18 Uhr