Am Wochenende des 13. und 14. September 2025 wird in Künzelsau das Bergbahnfest gefeiert: Am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Ein buntes Kinderprogramm sorgt für Spaß und Unterhaltung bei den jüngsten Gästen, während ein DJ für musikalische Stimmung sorgt.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie einem vielfältigen Catering-Angebot bestens gesorgt. Das Bergbahnfest verspricht zwei gesellige Tage mit guter Stimmung und vielfältigen Attraktionen im Herzen von Künzelsau.

Es laden ein die Stadtverwaltung Künzelsau mit Unterstützung der Grundschule Taläcker, des Elternbeirats der Kindergärten und des Jugendvereins Kokolores. Der Erlös des Festes kommt den Kindergärten und der Grundschule Taläcker zugute.