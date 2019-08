Die Songs ihres letzten Albums ,Vor uns die Sinnflut’ haben alle noch im Ohr. Berge haben sich mit ihren Hits ,Glück’, ,Wir sind frei’ und vor allem mit der Tierschutzhymne ,10.000 Tränen’ tief in die Herzen von Menschen jeden Alters und jeder Herkunft gesungen. Im Netz wurde ihre Botschaft von Freiheit und Liebe millionenfach gehört und geteilt.

Jetzt sind Berge mit neuen Liedern zurück und veröffentlichen im Sommer 2019 ein neues Album.

Die erste Singleauskopplung daraus heißt ,Für die Liebe’. Ein berührender Song mit wichtiger Botschaft: ,Für die Liebe’ ist ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit, Zusammenhalt und Liebe. Mit voller Energie singen Marianne Neumann und Rocco Horn darin, sich nicht heraus zu halten, sein Glück und das der Anderen selbst in die Hände zu nehmen und wieder mehr füreinander da zu sein. Mut zu haben. Menschlichkeit zu riskieren.

„Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben und uns Mut machen, die guten Seiten sehen; uns verbünden statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen!“

Das Berge mit ihrer Botschaft auf offene Ohren stoßen, bestätigen zuletzt 2 Millionen YouTube-Views und unzählige positive Kommentare, die das Musikvideo zu ,Für die Liebe’ (Unplugged-Version) in kurzer Zeit gesammelt hat.

Nachdem die Duo-Tour im Herbst 2018, auf der Berge ihre neuen Songs zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt haben, komplett ausverkauft war, kündigen sie nun bereits die nächste Tournee an. Dieses Mal mit voller Band und in größeren Konzert-Locations als je zuvor.

Auch bei ihren Konzerten steht für Berge beim gemeinsamen Lauschen und Singen in familiärer Atmosphäre vor allem eines im Vordergrund: Menschen zu verbinden, miteinander heilsame Erlebnisse zu erschaffen und ein positives Lebensgefühl zu teilen. Eine Haltung, die in Zeiten zunehmender Anonymität und gesellschaftlicher Aggressivität inspirierend und dringend notwendig ist.

So folgen Berge auf der ,Kreise aus Licht’-Tour weiter ihrer Mission, die Welt durch ihre Musik ein kleines bisschen besser zu machen.

Über Berge:

Berge sind das Berliner Singer-Songwriter-Duo Marianne Neumann und Rocco Horn. Die beiden schreiben seit dreizehn Jahren zusammen deutschsprachige Popsongs. 2009 erschien ihr selbstveröffentlichtes Debütalbum ,Keine Spur’. Seitdem spielten Berge unzählige Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie, auf Einladung des Goethe Instituts, in Weißrussland, Russland, Kasachstan und Litauen. 2015 erschien ihr zweites Album ,Vor uns die Sinnflut’ mit den Singles ,10.000 Tränen’, ,Ich bin hier’ und ,Glück’ auf dem Label Columbia/Sony Music. Das Album verkaufte sich bisher knapp 10.000 mal. Begleitend zur Albumveröffentlichung spielten Berge 2015 und 2016 drei Tourneen mit Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein neues Album erscheint im Frühjahr 2019. Im Mai 2019 gehen Berge auf Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz.