Veranstaltungsreihe: Gastland der Frankfurter Buchmesse 2019 Norwegen, Lesung und Gespräch, Moderation und Übersetzung: Hinrich Schmidt-Henkel

Mag Tomas Espedal auch schmale Bücher schreiben und mit wenigen Sätzen auskommen, so ist er literarisch doch zweifelsohne ein Schwergewicht, darin ist sich die Literaturkritik einig. »Bergeners«, Espedals neues Buch, ist eine ungewöhnliche Liebeserklärung an den zwischen Bergen und Fjorden gelegenen norwegischen Heimatort Tomas Espedals. Die Erzählung beginnt im extravaganten The Standard Hotel in New York und endet im Berliner Askanischen Hof, denn immer wieder versucht Tomas zu fliehen: vor dem Trubel um seine Person nach dem Erscheinen von Knausgårds Büchern, vor der Einsamkeit, nachdem seine Freundin ihn verließ, vor sich selbst. Jedes Mal kehrt er aber zurück an den Ort seiner Kindheit, den Ort, der seine Erinnerungen aufbewahrt und in sich trägt. Intim und unmittelbar erzählt Espedal von seinem wilden und poetischen Leben. 1961 in Bergen geboren, gab Espedal sein literarisches Debut 1988 mit dem Roman »En vill fl ukt av parfymer« (»Eine wilde Flucht vor dem Parfüm«). Seither veröffentlichte er zahlreiche, mit vielen Preisen ausgezeichnete Romane und gilt neben seinem Freund Karl Ove Knausgård als einer der bedeutendsten Schriftsteller Skandinaviens. Ins Deutsche über tragen hat den Text Hinrich Schmidt-Henkel.

Gefördert von NORLA