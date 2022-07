Bergfest Steilwerk

Sommer, Sonne, Albblick!

Come together des STEILWERK Rohracker am höchsten Punkt in der Burghalde.

Genießen wo der Wein wächst - ein STEILWERK-Sommerabend mit viel Aussicht in unseren Terrassenweinbergen! Bewirtung direkt am Schützenhäusle.

www.steilwerk.de