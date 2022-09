Ulrich – Die Heilkraft in dir ist immer existent!

Krisen und Krankheiten stellen uns vor die Frage, was wir selbst zur Heilung beitragen können. Wie können wir auf neue Gedanken kommen und erfahren, dass wir viel mehr können, als wir wissen?

Oft erkennen wir die schöpferische Kraft in uns nicht an. Krankheit könnte Ausdruck eines Mangels an Kreativität sein. Heilung ist innig mit Staunen, Dankbarkeit, Mut und Vertrauen verbunden und besonders mit der Fähigkeit, sich selbst zu lieben. Viele Gespräche mit kranken Menschen haben Josef Ulrich zu einer eigenen Art der Gesprächstherapie geführt, durch die der Mensch zur Anerkennung und Entfaltung seiner Schöpferkräfte finden kann. Im Vortrag wird er Einsichten in ein Denken vorstellen, das ungeahnte Kräfte wecken kann.