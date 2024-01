Diese Frage beantwortete sich Philipp Hans im Jahr 2018, als er gemeinsam mit Kletterlegende Stefan Glowacz auf seine erste Expedition ging. Diese führte ihn nach Grönland, doch der Weg hin zum eigentlichen Ziel war schon Teil des Abenteuers: Für die 40-tägige Reise plante das Expeditionsteam einen fast einmonatigen Segelturn, eine 1.000 km lange Eisdurchquerung bei minus 40 °C und, als Finale, eine Erstbegehung an einer 1.300 m hohen Felswand am Scoresbysund, dem längsten Fjord der Welt. Doch das Abenteuer Grönland war in 2018 nicht vorbei, denn nachdem 2018 das Projekt der Erstbegehung des Grundtvigskirken am Scoresbysund, aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen, nicht vollendet werden konnte, brach das Team mit dem Segelboot erneut Richtung Berg auf. Das Ziel: We will finish, what we startet. Die Mission, einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck bei den Expeditionen zu hinterlassen, wurde dabei nie aus den Augen gelassen. Eine Geschichte über generationenübergreifende Freundschaft und Zusammenhalt, dem Reiz aber auch der damit verbundenen Angst sich neuen Herausforderungen zu stellen und der Erkenntnis, dass ein Traum, der sich erfüllt, auch ganz schön anstrengend sein kann. Der Bergsteigervortrag mit Philipp Hans, ist eine Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein Sektion Reutlingen.