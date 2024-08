Das Weinfest an der Südseite der Neuen Kelter gilt als “kleiner” Fellbacher Herbst. Ein tolles Wochenende mit Live-Musik, Leckerem vom Grill und natürlich unseren Weinen ist garantiert. Highlight ist der Walk of Wine am Sonntag, bei dem an verschiedenen Stationen gute Tropfen, feine Snacks und tolle Aussichten genossen werden können. Der Weinverkauf hat geöffnet