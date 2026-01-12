Berlin 21 Street Workers

Seit 2013 spielen Torsten Zwingenberger, Lionel Haas und Martin Lillich gemeinsam unter dem Namen Berlin 21, benannt nach dem früheren Postzustellcode 1000 Berlin 21 (= Moabit & Tiergarten).

Sie dürften derzeit DER Geheimtipp auf der Berliner Lifeszene sein.

Wegen der Auftritts- und Veranstaltungsverbote in der Coronapandemie haben die Musiker begonnen, in ihrem Berliner Heimatkiez Moabit-Tiergarten auf öffentlichen Plätzen Straßenkonzerte zu spielen. Dabei trafen sie auf den deutsch-russischen Gitarristen Alexey Wagner und spielten mit ihm ein Programm aus populären Soul-, Funk- und Popjazztiteln von Stevie Wonder, Sting, Bob Marley, Crusaders, Beatles, Yellow Jackets etc. und auch einige Eigenkompositionen. Im Programm sind viele Lieblingssongs der urbanen Baby Boomer Generation.

Seit Juni 2024 wird das Quartett mit der markanten und persönlich-keitsstarken Stimme des jungen und hochtalentierten Emil Wahlgren (Jahrgang 1999) verstärkt, der sich seine Inspirationen von Stevie Wonder, Sting, George Benson, Nat King Cole, Al Jarreau, Billy Joel u.v.a. holt und zu einem spannenden Stimmencocktail mixt. Er versteht es perfekt zu improvisieren und einen umwerfenden Scatgesang zu zelebrieren. Funk, Soul und Jazz werden zu einem tanzbaren Cocktail auf höchstem Niveau gemixt. Partystimmung ist garantiert.