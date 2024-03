Berlin Alexanderplatz

Berlin in den 1920er-Jahren. Der einfache Arbeiter Franz Biberkopf wird aus der Strafanstalt entlassen, wo er wegen Totschlags an seiner Freundin in Haft saß. Er möchte ab jetzt anständig sein und sucht nach einer Arbeit, guten Freunden und einem Zuhause. Doch es ist nicht leicht, sich in der turbulenten, reizüberfluteten Großstadt durchzuschlagen. Kriminalität lauert an jeder Ecke und die Verführungen sind groß für den labilen Franz, der eigentlich nur ein einfaches und besseres Leben führen wollte. Nach und nach gibt sich Franz dem Rausch hin, lässt sich auf kriminelle Geschäfte ein und gerät in einen Sog, aus dem eine Befreiung unmöglich scheint. Das Schicksal meint es nicht gut mit ihm ...

Alfred Döblins Großstadtroman ist eine komplexe Milieu-studie, eine düstere Kriminalgeschichte und die Biographie eines scheiternden Außenseiters, der immer wieder zwischen Naivität und blinder Brutalität taumelt. Döblin schrieb 1930 gemeinsam mit dem Hörspielregisseur Alfred Braun eine Hörspielfassung des Romans mit dem Titel „Die Geschichte vom Franz Biberkopf“, die allerdings erst nach 1945 gesendet werden konnte. Die WLB zeigt eine besondere Bühnenversion dieser Hörspielfassung.