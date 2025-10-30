Seit über 25 Jahren begeistern die Berlin Comedian Harmonists ihr Publikum weltweit.

Ihr Sound ist frisch und künstlerisch brillant – wie beim ersten Auftritt. Das Repertoire des Sextetts ist mit der Zeit immer vielseitiger geworden. Präsentierten die Berlin Comedian Harmonists zu Beginn ihrer Karriere einzig und allein Songs der legendären Vorbilder, glänzen sie jetzt auch mit Arrangements aktueller Hits.

Im Programm »Über den Wolken« begegnet »Der kleine grüne Kaktus« Michael Jackson, Nena trifft auf »Veronika« und neben Udo Jürgens platziert sich »Ein Freund, ein guter Freund«. Über den Wolken findet auch ein großer Teil des Künstlerlebens statt. Die Berlin Comedian Harmonists haben die ganze Welt bereist, waren mit Konzerten mehrfach nach Paris, Rom, Madrid und Amsterdam eingeladen, aber auch in entfernte Destinationen: Im Jahr 2000 sangen sie im Opernhaus von Sidney, später in Eriwan, Caracas oder auf Spitzbergen. Weiter finden sich Mexico City, Rio de Janeiro und Shanghai auf ihrer langen Auftrittsliste. Von diesen Reisen gibt es wunderbare Geschichten zu erzählen, Anekdoten von eingeschlossenen Tenören, klemmenden Klavierdeckeln oder verschwundenen Fräcken, Persönliches von Heimweh und Liebesschmerz. Freuen Sie sich auf viele Hits von einst und jetzt sowie heitere und nachdenkliche Geschichten aus dem Leben dieses so beliebten wie einzigartigen Ensembles.