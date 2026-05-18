Anne-Sophie Mutter liebt Mozart. Tief verbeugt sie sich vor dem Meister: „Er wird noch leben, wenn ich längst vergessen bin.“ Aber was könnte seiner Musik gegenwärtig Besseres passieren als diese Meistergeigerin par excellence? Anne-Sophie Mutter hat Mozarts Violinkonzerte ungezählte Male interpretiert. Warum immer wieder Mozart? „Weil ich diese Musik so sehr liebe, weil sie mir Schauer über den Rücken jagt und mich zu Tränen rührt und weil sie die Zuhörer berührt.“ Gemeinsam mit den Berliner Barock Solisten stellt sie dem Wiener Klassiker eine weitere Liebe ihres Lebens zur Seite: Als Ehemann und enger künstlerischer Vertrauter hat André Previn ihr zahlreiche Werke in die Seele komponiert. „Er hat mich musikalisch befreit“, sagt Mutter, denn er habe ihr geholfen, ihren eigenen Weg zu finden.

8. Meisterkonzert

Anne-Sophie Mutter, Violine

Liebeserklärung

André Previn: Violinkonzert Nr. 2 für Violine und Streichorchester mit zwei Cembalo Interludes

W.A. Mozart: Violinkonzert Nr. 1 KV 207 B-Dur

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Aftab Darvishi: „Likoo“ für Violine solo (

W.A. Mozart: Violinkonzert Nr. 5 in A-Dur KV 219