× Erweitern Lisa Gray Bernard Allison

Bernard Allison ist unaufhaltbar. Er ist der Showstar, der beim Blues Caravan 2018 zusammen mit seinen Kollegen Mike Zito und Vanja Sky die Clubs zum Beben brachte. Er ist der Songwriter, dessen letztes Studioalbum Let It Go als heißer Tipp galt.

Er wird auch 2020 auf seiner Tour mit der neusten Live-CD „Songs From The Road“ eine beeindruckende Live Show abliefern.