Bernd Begemann "Milieu"

Bernd Begemann, Mit-Erfinder der Hamburger Schule, stilbewusstester Musik-Connaisseur der Hansestadt, unterschätzter Gitarrist und unerreichter Bühnen-Entertainer, ist zurückgekehrt. Um das einzufordern, was ihm rechtmäßig zusteht…

In den 80er Jahren ein mutiger, neuer Entwurf für deutschsprachige Popmusik mit seiner Band „Die Antwort“.

In den 90er Jahren das legendäre „Rezession, Baby!“.

Ein Genre-definierendes Werk, das erste urbane Folk-Album mit Elektronik-Elementen (seitdem gibt es ja kaum was anderes hahaha).

Über 2000 Shows, knapp 30 Alben, über 400 veröffentlichte Songs. Quell der Inspiration für so unterschiedliche Künstler wie Tocotronic, Olli Schulz, Jochen Distelmeyer, Sven Regner, Thees Uhlmann uvam.

Aber das ist gerade nicht der Punkt. Denn, okay okay okay, Bernd ist ein älterer Typ mit einem hohen Tachostand. Doch seine neue LP ballert wie ein Debüt, knallt aus allen Zylindern. Mit seiner Band „Die Befreiung“ eingespielt, vom Top-Produzenten Swen Mayer auf Spur gehalten, vom jungen Genie Daniel Schmidt ausproduziert und gemixt.

Der elektrische Liedermacher, Gottvater des hiesigen Indiepop und Engel der Verwundeten Bernd Begemann legt ein neues Album vor. Es heißt „Milieu“. Es klingt wie ein Frühlingssturm. Es packt dich wie ein wohlmeinender BDSM-Top. Es bringt viele Sachen auf den Punkt, die ansonsten in der Schwebe geblieben wären.