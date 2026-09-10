Bernd Begemann über richtig gute Songtexte (plus Konzert!)

× Erweitern @ Jan Northoff Photography Bernd Begemann

Der Singer und Songwriter singt und plaudert auf dem derr HOF im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

Ein Sänger und Songwriter beim Literaturfestival? Na, selbstverständlich! Bob Dylan hat ja vor ein paar Jahren auch den Literatur-Nobelpreis erhalten. Diese Ehre mag bei Bernd Begemann noch ausstehen, aber immerhin wurden seine originellen Songtexte in einem Buch mit dem schönen Titel Gib mir eine zwölfte Chance versammelt. Neugierig? Sehr gut.

Dazu kommt: Bernd Begemann ist ein grandioser Sänger, ein geborener Entertainer, eine Rampensau im allerbesten Sinne (und zwar eine irre sympathische). Auch wenn Sie seine Songs – erinnert sei an Klassiker wie „Judith, mach deinen Abschluss“, „Fernsehen mit deiner Schwester“, „Zweimal 2. Wahl“, oder „Verhaftet wegen Sexy“ – noch nicht kennen sollten, spätestens ab diesem Abend werden Sie sie lieben.

Im Gespräch mit Sven Nagel verrät Bernd Begemann zudem vielleicht das Geheimnis wirklich guter Songtexte und erzählt aus einem Leben, das ohne Musik gar nicht denkbar wäre. Dazu gibt es hausgebrautes Biobier, Getränke und Snacks an der Bar.

In Kooperation mit dem derr HOF und der Buchhandlung Moritz und Lux

Parkmöglichkeiten: Auf dem Camper-Stellplatz nebenan sowie entlang der Straße.

Einlass: Ab 19:00 Uhr

Preise: Normalpreis 15,00 € | Ermäßigt 12,00 €

Ermäßigung bei Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Kurkarteninhabern.

Tickets: Vor Ort in der Tourist-Information Bad Mergentheim (Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim) und in der Buchhandlung Moritz und Lux (Gänsmarkt 3, 97980 Bad Mergentheim) oder online über den unten aufgeführten Link.

Ticket-Gebühren: Vor Ort in der Tourist-Information Bad Mergentheim (Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim) und in der Buchhandlung Moritz und Lux (Gänsmarkt 3, 97980 Bad Mergentheim) jeweils 1,00 € | Über das Verkaufssystem Reservix eine vom Ticketpreis abhängige Gebühr.

https://www.reservix.de/p/reservix/event/2577269