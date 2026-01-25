Bernd Gnann trifft Comedian Harmonists

Ein musikalischer Abend Wenn Wortwitz auf Welthits trifft, entsteht ein Abend voller Charme und Humor. Bernd Gnann verbindet die Gedichte von Heinz Erhardt mit den legendären Liedern der Comedian Harmonists zu einem unterhaltsamen Bühnenerlebnis. Zwei Klassiker des deutschen Kulturguts verschmelzen zu einer einzigartigen Show, Bekanntes und Neues begegnen sich dabei auf überraschende Weise. Hits wie „Veronika, der Lenz ist da" oder „Mein kleiner grüner Kaktus" sorgen für musikalische Nostalgie. Dazu kommen Erhardts geistreiche Texte, pointiert und lebendig vorgetragen. Gnann begeistert mit Nähe zum Publikum und feinem Gespür für Timing - Lachen und Mitsummen sind ausdrücklich erlaubt. Ein Abend, der Herz und Zwerchfell gleichermaßen bewegt.