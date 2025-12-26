Bernd Hackl On Stage: „Ohne Brems und Lenkung“

Mit seinem brandneuen Programm „Ohne Brems’ und Lenkung“ geht Pferdetrainer Bernd Hackl in die zweite Runde – nicht im Sattel, sondern auf der Bühne und diesmal wird’s noch wilder, noch schräger und garantiert bauchmuskelstrapazierend!

Sattelfest? Bremse und Lenkung beim Reiten? Manchmal leider Fehlanzeige! Und selbst beim Führen kann es passieren: Das Pferd lässt sich zwar lenken – aber wie um Himmelswillen kann ich bremsen?!

In seinem neuen Comedy-Programm bringt Bernd selbst das Publikum zum Wiehern. Er erzählt mit viel Witz, Charme und Selbstironie von Pleiten, Pech und Pannen aus dem Reiterleben und Traineralltag. Ob sture Pferde, unfreiwillige Abgänge oder kuriose Erlebnisse aus dem Stall – hier bleibt kein Auge trocken. Denn: Das Leben mit Pferden ist nicht immer einfach – vor allem dann nicht, wenn man drauf sitzt!

An einem Bernd Hackl ON STAGE-Abend werden zwar keine Pferde trainiert, dafür aber die Lachmuskeln!

Einlass mit Getränkeverkauf und Snacks ist ab 19:00 Uhr.

Tickets sind in Kürze erhältlich unter www.berndhackl.de