Bernd Hackl on Stage - "Ohne Brems´und Lenkung"!

In der Fernsehserie „VOX-die Pferdeprofis“ half Bernd Hackl Mensch und Pferd einander besser zu verstehen. Doch bei den ON STAGE Veranstaltungen lässt der Cowboy seine Pferde zu Hause auf der 7P-Ranch.

Mit seinem brandneuen Programm „Ohne Brems’ und Lenkung“ geht Pferdetrainer Bernd Hackl in die zweite Runde – nicht im Sattel, sondern auf der Bühne und diesmal wird’s noch wilder, noch schräger und garantiert bauchmuskelstrapazierend!

Sattelfest? Bremse und Lenkung beim Reiten? Manchmal leider Fehlanzeige! Und selbst beim Führen kann es passieren: Das Pferd lässt sich zwar lenken – aber wie um Himmelswillen kann ich bremsen?!

In seinem neuen Comedy-Programm bringt Bernd selbst das Publikum zum Wiehern. Er erzählt mit viel Witz, Charme und Selbstironie von Pleiten, Pech und Pannen aus dem Reiterleben und Traineralltag. Ob sture Pferde, unfreiwillige Abgänge oder kuriose Erlebnisse aus dem Stall – hier bleibt kein Auge trocken. Denn: Das Leben mit Pferden ist nicht immer einfach – vor allem dann nicht, wenn man drauf sitzt!

Freut euch auf einen Abend voller humorvoller Anekdoten, schräger Erlebnisse und ganz viel Spaß!

Hackl ist bekannt für seinen Humor und der ein oder andere wird sich in den kurzweiligen Beispielen des Reiteralltags, welche der Pferdeprofi in seinem abwechslungsreichen Programm zum Besten gibt, definitiv wiederfinden. An einem Bernd Hackl ON STAGE Abend werden zwar keine Pferde trainiert, dafür aber die Lachmuskeln!

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