Bernd Kohlhepp – „Mit dem Faust auf's Auge … frei nach Goethe"

Goethe kannte zwar den ganzen Faust auswendig – hatte aber keine Ahnung, wie ein Smartphone funktioniert.

Die Frage liegt also auf der Hand: Wie hilft uns klassische Bildung bei dem Wahnsinn zwischen Babyjahr und Menopause, zwischen Elternabend und Erlebnisklettern durch den Alltag? Und wie erkennt man zwischen Instagram, WikiLeaks und WhatsApp, „was die Welt im Innersten zusammen hält“?

Der baden-württembergische Kabarettist Bernd Kohlhepp – im Südwesten vorallem bekannt mit seiner Bühnenfigur des knitzen Schwaben Herr Hämmerle – trägt mit Sprachgewalt die weltbekannten Stellen aus Goethes 1808 erschienenem Werk vor und hält dem klassischen Stoff die blanke Wirklichkeit entgegen. Damit knüpft er nahtlos an „Die Räuber oder so“ nach Friedrich Schiller an, mit dem er das neue Genre der Classic-Comedy für sich erfunden hat.

Bei „Faust“ nimmt Kohlhepp die Figur des Lehrers, gescheiterten Ehemanns und Vaters ein, verknüpft den klassischen Stoff mit der Jetztzeit und treibt dem Publikum die Lachtränen in die Augen. Durch ausdrucksstarke Mimik, spontan wandelbares Schauspiel, Improvisation und seine große Bühnenpräsenz stellt Kohlhepp in einer One-Man-Show das komplette Drama dar und kokettiert dabei mit dem Publikum. Eine fulminante Performance in der unverwechselbaren Handschrift des Multikünstlers Bernd Kohlhepp.