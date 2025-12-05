Bernd Kohlhepp – DER TANNENBAUM BRENNT!

Von Gold und Rausch und Engeln - Weihnachten mit Herrn Hämmerle und Jazzsängerin Fola Dada

Die beiden Ausnahmekünstler präsentieren Ihr Weihnachtsschmakerl auf nur ausgewählten Bühnen in der Vorweihnachtszeit. Lassen Sie sich mit viel Witz und Ironie auf die besinnliche Zeit einstimmen.

Wenn Sie bei „Bescherung“ an den Friseur denken, haben Sie den Sinn für den Zauber der Weihnacht vielleicht verloren.

Doch keine Sorge: Herr Hämmerle, landesweit bekannter Spezialist für alle Fälle täglichen Lebens hilft Ihnen weiter:

Holen Sie sich das emotionale Rüstzeug, um das Fest der Feste auch in diesem Jahr wieder zu (über-)bestehen. Ohne Schmorbraten und Weihnachtsgans, aber mit der begnadeten Swing- und Soul-Diva Fola Dada steht ihnen eine ausgewiesene X-masTask-Force zu Verfügung.

An diesem Abend halten Hämmerle und Fola Dada nicht nur Trost für die tollen Tage bereit, sondern laufen auch mit Last-Minute-Plätzchen-Tipps und gewagte schwäbischen Interpretationen internationale Weihnachtslieder zu Hochform auf. Lernen Sie den richtigen Umgang mit Glühwein und Anregungen für kostengünstigen Geschenke, denen man ihren wahren Wert nicht ansieht. Herr Hämmerle (alias Bernd Kohlhepp) schmeißt sich in Schale und überdies eine X-Mas Party, die sie humorvoll über die Runden bringen wird.

Tipp: Schenken Sie Freude und schicken Sie ihre Freunde. Und wenn es wirklich Ihre Freunde sind, dann lassen Sie diese an diesem Abend nicht allein...

Und: Rechnen sie mit Rührung - Taschentücher in ausreichender Anzahl stehend zur Verfügung.