Bernd Kohlhepp – Hämmerle räumt auf

Hämmerle privat

Hämmerle Räumt Auf! Oder: Die Kunst den Müll zu trennen, bevor er anfällt. Jeder hat sie, die geheimen Orte, wo mysteriöse Gegenstände Rätsel aufgeben werden. Auch Herr Hämmerle. Der fixe Schwabe unterzieht seinen „Kruscht“ vom Keller bis zum Speicher einem Zukunftscheck, um endlich Platz für neues „Glomp“ zu schaffen. Was ist von all dem, was wir mit uns herumschleppen, wirklich zukunftsfähig? Bei Hämmerle ist diese Woche „every day for future“ angesagt!

Schwäbisches Kabarett mit zehn neuen Songs, Herrn Hämmerle beim Klassentreffen, Herrn Hämmerle in „Hamlet“ und einem Wiedersehen mit Frau Schwerdtfeger, sowie Hotte und Manne.

Kohlhepps Spiel ist frech und herausfordernd, mit großem Improvisationstalent und schwäbischem Charme. Mit dem Programm „Hämmerle räumt auf!“ feierte Kohlhepp im Oktober 2019 Premiere. Kohlhepp, ein Sommer am See Stammgast, darf auch in diesem Jahr nicht fehlen.