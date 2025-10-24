Bernd Kohlhepp „Hämmerle eskaliert“

Es gibt viele Dinge, über die sich der Mann aus Bempflingen aufregen kann.

Brötchenpreise, Amts- und Gsälzschimmel, die Grundsteuererklärung. Und über Allem steht die Frage: Wie kommen wir durch den neuen Alltag? In seinem jüngsten Kabarettstück zeigt Herr Hämmerle auf, dass Pinguine uns beim Gendern weit voraus sind, er lüftet das Geheimnis des Algorithmus beim Online-Dating und erklärt, warum Künstliche Intelligenz wie eine künstliche Hüfte funktioniert. Seiner Meinung nach sollte man sich allerdings erst mit der natürlichen Dummheit befassen, bevor man sich um die Künstliche Intelligenz kümmert.