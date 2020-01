Jeder hat sie, die geheimen Orte, wo mysteriöse Heimlichkeiten gelagert werden.

Auch Herr Hämmerle! Der wackere Meister aller Klassen mistet „ aus Keller und Schubladen aus, um endlich Platz für neues „GlompGlomp“ zu schaffen.

Der fixe Schwabe hat guten Grund, sich dem wachsenden Chaos entgegen zu stemmen. Potentiell ist er nämlich wieder in festen Händen, auch wenn er die

Tanzpartnerin im Internet nirgendwo mehr finden kann. So ist er also beschäftigt, Briefe und Geräte, Werkzeug und Sperrmüll zu sortieren und auf Zukunftsfähigkeit zu überprüfen. Herr Hämmerle ist selten um eine Antwort verlegen, wenn es um die großen oder kleinen Probleme der Menschheit geht. Seine Lösungsstrategien sind legendär, seine Erkenntnisse verblüffend. So stülpt er den Ungereimtheiten des Alltags kurzerhand seine schwäbische Weltordnung über und macht sie passend, wo’s klemmt. Stereotype und Charaktereigenschaften der Schwaben seziert er mit einem Augenzwinkern. Hämmerle erklärt nicht. Er findet Erklärungen. Sein Spiel ist frech

und herausfordernd, nie jedoch verletzendverletzend. Die Gunst des Publikums hat er gleich gewonnen.

Bernd Kohlhepp, Hämmerles Alter Ego, ist einer der bekanntesten süddeutschen Kabarettisten und mehrfacher Kleinkunstpreisgewinner. Er beherrscht

Improvisations-Theater und Pantomime, ist Sänger, Buchautor, Mundart-Dichter, Filmemacher. Er gibt den schwäbischen Rock ’n’ Roller Elvis, er spielt Schillers

„ in sämtlichen Rollen, inszeniert Goethes Faust als Classic Comedy und selbst schwäbischer Dialekt und Swing gehen bei ihm eine gekonnte musikalische

Allianz ein. Mit der SWR Bigband und der Swing Lady Fola Dada spielt er seit Jahren die Swinging-Comedy „Obacht Schwabenstyle“.