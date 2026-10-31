Bernd Kohlhepp alias Hämmerle

ESCAPE ROOMS - Alles im grünen Bereich.

Der Mann im grünen Anzug ist wild, witzig und so wenig angepasst wie ein Schwabe nur sein kann. Wo für andere längst der Rollladen runtergeht, fängt bei dem Mann aus Bempﬂingen das Abenteuer erst an! Ob beim Ausbruch aus dem Escape Room, beim Ausharren in Sauters Privatbunker oder beim Aufspüren getarnter Aliens - Herrn Hämmerle kann nichts erschüttern!

Mit scharfen Verstand und seinem ureigenen Humor ist Herr Hämmerle selten um eine Antwort verlegen. Den Katastrophen seines Lebens begegnet er mit eigenwilligen Lösungen.

Auch Frau Schwerdtfeger ist wieder mit von der Partie. Die legendäre Hardrock-Oma weiß noch immer, wo der Hammer hängt! An seiner Seite hat Herr Hämmerle inzwischen noch eine anderen kuriosen Hausgenossen: Harald, den unverwüstlichen Saugroboter, der so viel mehr kann, als er eigentlich soll…