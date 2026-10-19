Bernd Kohlhepp "Herr Hämmerle kommt - und bleibt, bis er wieder geht"

Kabarett und Comedy.

Der Mann mit grünem Anzug und Hut ist wild, witzig und ein Provokateur wie auch Schwadroneur ersten Ranges. Mit messerscharfem Verstand und Schwaben-Schläue ist Herr Hämmerle selten um eine Antwort verlegen. Seine Geistesblitze sind gefürchtet, seine Erkenntnisse verblüffend. Den täglichen Katastrophen des Lebens begegnet er mit kreativen Lösungsstrategien. Ungereimtheiten des Alltags stülpt er kurzerhand seine schwäbische Weltordnung über und macht sie passend, wo’s klemmt.

Herr Hämmerle lüftet die Frage nach den schwarzen – oder weißen ? – Streifen der Zebras, er stellt der toxischen Männlichkeit eine botoxische Weiblichkeit gegenüber und zeigt auf, dass künstliche Intelligenz nicht wesentlich anders funktioniert als eine künstliche Hüfte. Im Schlepptau hat Herr Hämmerle seine Nachbarin, die rüstige Rentnerin Frau Schwerdtfeger, deren Zynismus ebenso unverwüstlich scheint wie ihr 1956er Träubles-G’selz.

Dazu gibt es die schönsten Hämmerle-Evergreens sowie neue Songs, viel Spontaneität und eine positive Lebenseinstellung, die ansteckt. „Hämmerle Kommt!“ –zu allen Fans und solchen, die es dann werden.

Für Bernd Kohlhepp ist die Bühne ein echtes Lebenselixier. In seinen Programmen verknüpft er feinsinniges Kabarett und großartige Stand-up-Comedy, Musik, Schauspiel und Improvisation – so einzigartig, dass man den Künstler fast als eigenes Genre bezeichnen muss. Zum 25-jährigen Jubiläum hat er seiner Kultfigur das „Kabinett des Herrn Hämmerle“ gewidmet, ein Museum und analoger Chat-Room. Das lupft jedem den Hut!