Bernd Kohlhepp & Mirjam Woggon

„Die seltsamen Fälle des Herrn Hämmerle“ Krimi Impro mit Bernd Kohlhepp und Mirjam Woggon

Es ist sein größter Fall seit langer Zeit: ein verschwundener Hund, eine mysteriöse Fremde mit einem haarsträubenden Akzent und eine Mutter, die offenbar in ein schreckliches Verbrechen verwickelt ist. All das führt den Mann mit dem unscheinbaren Äußeren und den überraschenden Geistesblitzen auf eine Reise in die Vergangenheit. Die Zeit ist reif für Herrn Hämmerle seine wahre Herkunft zu erfahren. Und in Folge dessen führt in die Spur durch die Kanalisation seines Heimatortes, durch die Schweizer Alpen bis nach Venedig.