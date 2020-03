Bernd Kohlhepp & Mirjam Woggon

Krimi-Impro mit Bernd Kohlhepp als Hämmerle und Mirjam Woggon in sämtlichen anderen Rollen

Es ist sein größter Fall seit langer Zeit – ein verschwundener Hund, eine mysteriöse Fremde mit einem haarsträubenden Akzent und eine Mutter, die offenbar in ein schreckliches Verbrechen verwickelt ist.

Oder ist alles ganz anders?

Das kommt auf das Publikum an. Denn die Zuschauer bestimmen, was genau passiert ist, wem es an den Kragen geht – und wo das Verbrechen seinen Schauplatz hat. Die beiden Akteure müssen nur noch herausfinden, wie es dazu kam.

Bernd Kohlhepp und die überaus schlagfertige Komiker-Kollegin Mirjam Woggon starten einen doppelten Angriff aufs Zwerchfell – und beeindrucken mit ihrer Fähigkeit zu urkomischer Schauspielerei gepaart mit Gedächtnisleistung, Schlagfertigkeit und Wortwitz.