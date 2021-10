Bernd Kohlhepp : Mit dem Faust aufs Auge

Classic Comedy – frei nach Goethe: Bernd Kohlhepp gibt den „Faust“. Und das macht er nicht aus Spaß an der Freude, sondern um das vor sich hin dümpelnde Abendland zu retten. Ehe- und Erziehungsgrundsätze scheitern am neuen Social-Media-Zeitgeist, was den Kabarettisten verzweifeln, in seiner komödiantischen Triebhaftigkeit aber nicht ratlos lässt.

„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust …“ Freuen Sie sich auf eine faustische Bildungsoffensive, eine mephistophelische Exzellenzinitiative – live im Alten E-Werk. Classic Comedy – frei nach Goethe mit Bernd Kohlhepp