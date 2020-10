Bernd Kohlhepp/Uli Boettcher

Überraschung ist Trumpf: Impro Theater mit viel Witz – da sind Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher genau die Richtigen und nahezu unschlagbar. Wenn unsere beiden Publikumslieblinge sich zum kabarettistischen Doppelpack zusammentun, verzücken und überraschen sie die Besucher mit Improvisationstalent, Einfallsreichtum und Schlagfertigkeit.

Den Nagel auf den Kopf trifft auch der Titel ihres Impro-Duell-Programms: „… denn sie wissen (noch) nicht, was sie tun…“ Ein Abend wie eine Wundertüte! Dieses Programm hält erstaunliche Überraschungen parat ­– Vor allem solche, von denen nicht einmal Boettcher und Kohlhepp etwas wissen. Das Publikum ist der Dritte im Bunde. Überraschung ist also Trumpf an diesem klamaukigen Sponti-Abend, bei dem die beiden Vollblut Kabarettisten die große Kunst des Improvisierens zelebrieren.