Bernd Lhotzky- Piano solo

"The Art Of Classic Jazz Piano"

Bernd Lhotzky widmet sich ganz dem klassischen Jazz. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Harlem Stride, jenem virtuosen Piano Stil, dem Pioniere wie Thomas "Fats" Waller, James P. Johnson und Willie "The Lion" Smith im New York der 20er und 30er Jahre zu uneingeschränkter Popularität verhalfen. 1998 wurde Lhotzky in Paris der "Grand Prix du Disque de Jazz" verliehen, 2001, 2002 und 2004 trat er an der Seite von Dick Hyman beim "International Stride Piano Summit" im Rahmen des New Yorker Jazz Festivals "Jazz In July" in der Kaufmann Concert Hall des 92nd Street Y auf, seit 2005 leitet er ein Swing Festival auf Schloss Elmau, 2007 erhielt er für die aktuelle CD seines Quartetts "Echoes Of Swing" zum zweiten Mal den Grand Prix Du Disque de Jazz des Hot Club De France, 2008 wurde Lhotzky mit dem Tassilo-Preis der Süddeutschen Zeitung ausgezeichnet.

Bernd Lhotzky übt und spielt heute noch immer auch klassische Musik, doch sein Herz schlägt für den zupackenden, virtuosen Stride-Piano-Stil, den er, dem Vorbild der großen Meister nacheifernd, mit Verve und vollendeter Technik zu interpretieren versteht. Das unglaubliche Tempo in dem Lhotzkys Finger über die Tasten gleiten, lassen den Zuschauer zwischenzeitlich vergessen, welche höchst anspruchsvolle Technik und virtuose Spielweise hinter der scheinbaren Leichtigkeit eines Spiels stecken. Kein Wunder also, dass es weltweit nur noch wenige Pianisten gibt, die diesen Stil praktizieren. Neuerdings zeigt er sich zunehmend auch von Teddy Wilson und Art Tatum beeinflusst.

Von München bis New York ist man sich einig: Irrwitz am Klavier! Verteufelt genial! He is a monster!