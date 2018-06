Die Reise beginnt im Jura-Gebirge am Lac-de-Joux. Von hier geht es weiter zum Genfer See, dem größten See im Alpenraum.

Die größte Stadt am Genfer See ist Genf, eine Stadt mit internationalem Flair. Weitere Ziele am Genfer See sind Lausanne, Montreux, hier am Westufer des Sees ist die Vegetation subtropisch. Ganz in der Nähe von Montreux liegt das Chateau Chillon, eines der schönsten Schlösser der Schweiz.