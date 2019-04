Die größten Hits der Regenbogen Community.

Madonna, Lady Gaga, Culture Club und Helene Fischer. Das sind nur einige der Ikonen der Regenbogenwelt. Bernd Nauwartat und Sascha Ullrich laden auch dieses Jahr zum gemeinsamen Zelebrieren eben dieser. Mit Witz, Gefühl und herausragender Musik erwartet Sie ein Abend, so farbenfroh, wie die Community selbst. Begleitet werden die beiden von Dieter Scheithe (Piano) und Gerd Nehmet (Percussion).

Bernd Nauwartat ist eine der bekanntesten Stimmen des Capitol Mannheim. Als Hauptdarsteller in über zehn Musicalproduktionen mitwirkend, steht er seit mehr als einem Jahrzehnt auf unserer Bühne. Und mindestens genauso lange hält ihm sein Publikum auch die Treue. Bernd Nauwartat - das ist der Mann mit der sanften Stimme, der aber wie bei „Ladies Night“, auch ganz schön aus sich raus kann.

Sascha Ullrich lässt sich stimmlich wie stilistisch in keine Schublade stecken. Ursprünglich aus dem Rock/Pop-Bereich kommend, fühlt er sich auch und vor allem im Bereich Musical und Gospel zu Hause. So überzeugte er in der Capitol-Produktion Jesus Christ Superstar in der Rolle des Petrus ebenso wie als Solist des Celebration Gospel Choirs oder als Sänger von Bands wie Me and the HEAT.

Den Capitolbesuchern werden die Musiker bestens bekannt sein. Seit vielen Jahren finden Sie sich immer wieder in unterschiedlichen Projekten zusammen. Aber auch allen, die sie noch nicht kennen, sei dieser Abend wärmstens ans Herz gelegt!