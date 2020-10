Bernd Rinser singt und spielt den Blues nicht nur - er hat ihn. Und er kopiert keine Note, kein Klischee, sondern sucht und findet den Blues im Hier und Heute, im täglichen Leben, en detail, vor seiner Haustür. Das Blues-Feeling befördernde Sümpfe gibt es nicht nur in Florida und Louisiana, sondern wohl auch im Süden unserer Republik. "Er ist ein Meister des Blues und Folk. Seine Musik hat er unter dem Begriff RootsRock zusammengefasst.

"Prägend ist die Stimme des Künstlers."Philipp Roser – Good Times/Okt 2018, "... an Willy DeVille gemahnender Gesang ..." Max Gösche – Rolling Stone/Okt 2018, das schreibt die Presse über die drei von fünf beim eigenen Label Driftwood 2018 erscheinen Alben: Evil, Wild & Blue‚ Street Dog Blues und Split Pea Shell jeweils als LPs inkl. CDs im hochwertigen Klappcover. Many Roads To Travel und Love Divine werden folgen.