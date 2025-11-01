Bernhard Amsberg spielt Neil Young

In den vergangenen Jahren hat sich Bernhard Amsberg als Neil-Young-Interpret in der Region etabliert und kommt nun auch wieder in die Alte Seegrasspinnerei.

Das diesmalige Programm beinhaltet neben Youngs bekannten Songs wie „Heart of Gold“ oder „Old Man“ auch Werke aus aktuelleren Alben des Ausnahmekünstlers wie z.B. „Harvest Moon“ oder „Who‘s gonna stand up“. Dazu werden auch dieses Mal wieder die Hintergründe der Songs erwähnt und kleine Geschichten aus Neil Youngs Leben erzählt. Bernhard Amsberg begleitet sich auf Gitarre, Klavier und Mundharmonika. Wer ihn kennt, weiß, dass er sowohl instrumental als auch gesanglich dem Original sehr nahe kommt.