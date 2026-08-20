Bernhard Amsberg spielt Neil Young

Seit einigen Jahren ist Bernhard in der Region als der „schwäbische Neil Young“ bekannt.

In seinem Programm widmet er sich nicht nur Klassikern wie Heart of Gold oder Like a Hurricane, sondern auch gefühlvollen Balladen wie After the Gold Rush oder Lotta Love. Mit Gitarre, Klavier und Mundharmonika bringt Bernhard den unverwechselbaren Sound Neil Youngs beeindruckend authentisch auf die Bühne. Zwischen den Songs erzählt er Wissenswertes über die Entstehung der Lieder und den Menschen hinter der Musik. Und spätestens wenn das Publikum zum Mitsingen eingeladen wird, erfüllt ein Hauch von Wohlfühlnostalgie den Raum – ein Konzertabend, der noch lange nachklingt.