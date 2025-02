Muss man Bernhard Hoëcker genauer vorstellen? Den meisten wird der Ratefuchs, Comedian und Kabarettist bestens bekannt sein.

Sei es durch seine unzähligen Comedy-Programme mit Titeln wie „Netthamseshier“ oder „Morgen war gestern alles besser“, sei es als witziger Moderator zusammen mit Wigald Boning in „Nicht nachmachen!“ im ZDF, sei es als langjähriges Mitglied im Rateteam von „Genial daneben“ oder in der Comedy-Reihe „Switch“ bei ProSieben.

Ein noch größeres Publikum kennt den Mann, der eigentlich Bernhard Hoëcker-von Mühlenfels heißt und 1970 in Rheinland-Pfalz geboren wurde, spätestens seit er zusammen mit Elton einer der beiden Teamkapitäne in der Vorabendquizsendung „Wer weiß denn sowas?“ ist. Das Erfolgsformat der ARD, das auch mit einer XXL-Sendung am Samstagabend für Furore sorgt, baut auf den schlauen Bernhard, der die schwierigsten Zusammenhänge erklären kann und über ein immenses Wissen verfügt, dies aber immer auch auf humorvolle Weise zum Besten gibt. Ein Abend mit ihm ist ein Feuerwerk an guter Laune und improvisierter Comedy. Das wird er im Gespräch mit Bernadette Schoog bei Treffpunkt Forum bestens beweisen können.