Bernhard Pichl Quartett: Roadtrip Jazz

Jazz ist eine Kunstform, die wie wenig andere Kunstformen die Geschichte des 20.Jahrhunderts reflektiert, von ihr geprägt ist, sie aber auch prägte.

Jazz entstand am Anfang dieses Jahrhunderts als eine Verschmelzung von afrikanischen, europäischen oder südamerikanischen Einflüssen, an einem Ort, der wie kein anderer für die Verschmelzung von kulturellen Einflüssen steht, wie der Süden vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Verschmelzungsprozesse sind typisch für die Entwicklung des Jazz in den letzten 125 Jahren. Immer wieder setzten sich Musiker:innen mit allen kulturellen Strömungen auseinander und generierten so eine einzigartige Synthese.

Dieses Konzertformat will die wichtigsten Stationen dieser Reise sowohl musikalisch als auch in Worten nachvollziehen.

Besetzung:

Magdalena Busler Saxophon

Bernhard Pichl Klavier

Jannis Krüger Bass

Florian Kettler Schlagzeug

Eintritt: Pay what you want