Bernhard Ullrich Quartett

Nina Michelle, die Kanadierin mit der markanten, leicht rauchigen Stim-me, studierte klassisches Klavier und absolvierte eine Gesangsausbildung in Vancouver. Sie ist ein Garant für groovenden und swingenden klassischen Jazz und präsentiert Ohrwürmer wie „Shiny Stockings“ oder „Autumn in New York“ extrem charmant und hinreißend.

Begleitet wird Nina Michelle vom Quartett des „Bayerischen Benny Goodman“ (Bayer. Rundfunk) Bernhard Ullrich. Er studierte klassisches Klavier und Klarinette am Konservatorium in Augsburg und später Jazz und Popularmusik mit Hauptfach Saxophon an der Musikhochschule in Frankfurt am Main. Neben zahlreichen Engagements bei Musical, Ope-rette und Oper arbeitete Bernhard Ulrich bei Auftritten und Aufnahmen zusammen mit Harald Rüschenbaum, Dusko Goykovich, Charly Antolini, Max Greger, Hugo Strasser, Bibi Johns, Jenny Evans, Bill Ramsey u.v.a.

Mit Harald Schwer am Piano, Karsten Gnettner am Bass und Schlag-zeuger Michael Keul kommt hier eine verteufelt groovende Musik zum Tragen, die den Genießer mit dem Kopf nicken und dem Fuß wippen lässt. Zurücklehnen und die Ohren öffnen!“ (jazzonblog)