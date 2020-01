Bernhard Vaneceks Heavybones (unplugged)

× Erweitern (c) van der Voorden Bernhard Vaneceks Heavybones

Bernhard Vanecek und seine Heavybones zelebrieren Blasmusik in einem völlig neuen Gewand. Durch ihre Unmittelbarkeit und Spielfreude werden beim Publikum ungeahnte Glückshormone freigesetzt. Das "Heavy Metal" der Blechbläser, gepaart mit Schlagwerk und der orientalischen Trommel Darbuka - gespielt von Taifun, der nicht nur so heißt, sondern auch so trommelt - spielt New Orleans Classic Jazz Crossover. Kompakte Bläsersalven über erdig-akkuraten Marching-Drum Grooves vertreiben dunkle Gemütswolken und lassen das Stimmungsbarometer blitzartig in die Höhe schnellen!