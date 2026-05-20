Bernhard Wolff - Kindskopf - das Kreative Kind in Dir

100 Minuten, die Jahrzehnte jünger machen: im Kopf und im Herzen. Diese Show feiert das Kreative Kind in uns. Neugierig und ideenreich. Der TV-bekannte Rückwärtssprecher Bernhard Wolff begibt sich auf die Suche nach dem Ursprung menschlicher Kreativität und Einzigartigkeit – und wird auch Sie dabei ertappen, etwas „zu erwachsen“ geworden zu sein.

Viele kennen ihn als genialen Rückwärtssprecher aus dem TV: Jauch, Kiewel, Kerner, Hirschhausen, überall war er zu Gast. „Ich bin erwachsen geworden, aber Kind geblieben“ sagt Bernhard Wolff über seinen Lebensweg. Er war Zauberkünstler und Werbetexter. Er begeistert Menschen als Keynote Speaker und Event Moderator. Und jetzt bringt er diese Solo-Show auf die Bühne, pünktlich zu seinem 60. Geburtstag. Für alle, die ihr Wonder Child aus der Reserve locken wollen.

Freuen Sie sich auf eine Rolle rückwärts in die Kindheit. Auf intelligentes Entertainment. Auf Tipps und Hacks rund ums Thema lebenslange Kreativität. Und auf einzigartige Showacts des Rückwärtssprechers.

Für alle Freunde der Kleinkunst und des Kabaretts könnte es ein Wiedersehen werden: In den 90ern tourte Bernhard Wolff im Trio „Plebsbüttel Comedy“ durchs Land. In den 2000ern mit dem „Think-Theatre“. Er kann es nicht lassen, aus Leidenschaft.