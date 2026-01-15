Bernhoft kommt Anfang 2026 endlich wieder nach Deutschland. Nach einer ausgedehnten Tour 2025 durch sein Heimatland Norwegen bringt der sympathische Norweger jetzt die „The Cause I Wanna Tour“ auf die Bühnen der EU und UK und damit auch für sechs Solo-Shows nach Deutschland.

Bernhoft ist ein begnadeter und vollendeter Multiinstrumentalist, Songwriter, Künstler und rundum sympathischer Typ aus Norwegen, nördlich von Oslo. Ein stilvoller, neugieriger, schlagfertiger und wissbegieriger Gentleman mit einem unverwechselbaren und zeitlosen Sound. Der von Kritikern gefeierte, preisgekrönte Publikumsliebling kann auf eine solide Diskografie und ein Jahrzehnt ausverkaufter Tourneen zurückblicken. Als bahnbrechender Energiebündel wird er weltweit auf kleinen und großen Bühnen gefeiert und kehrt im Februar 2026 mit seiner „The Cause I Wanna Tour” nach Deutschland zurück.