Je länger Berni Wagner in der Großstadt Wien lebt, desto mehr leidet er am Gegenteil von Fremdenhass: Er mag niemanden mehr, den er kennt. Deshalb geht er mit Leuten, die er nicht kennt, an Orte, zu denen er nicht eingeladen ist, unterhält sich in Sprachen, die er nicht spricht, über Themen, von denen er nichts versteht. Vom Horror im Supermarkt bis zu den Aliens im Prater: In „Bablyon!“ (silbernes Scharfrichterbeil) trifft zähflüssiger Alltag auf urbane Legende. Ein Epos gegen Vereinsamung – von einem jungen Wilden der Kabarettszene.