Berta Epple | In Concert

Für ihr Programm »In Concert« haben Bobbi Fischer, Veit und Gregor Hübner aus ihrem genresprengenden Repertoire instrumentale Glanzstücke ausgewählt, in denen sie ihrer Spielfreude freien Lauf lassen können. Aber natürlich werden sie das Publikum zwischendrin auch mit ihren Stimmbändern erfreuen.

Ganz nebenbei wird die Formation »Berta Epple« 2026 dann schon 14 Jahre alt. Es war 2012, nach der Auflösung von »Tango Five«, als sie erstmals als »Berta Epple« auftraten, benannt nach dem legendären Neckardampfer. Das erste Programm hieß damals »Die wollen nur spielen«, und daran hat sich bis heute nichts verändert.