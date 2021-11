Am Sonntag, dem 5. Dezember 2021, wird es um 20 Uhr vorweihnachtlich: »Berta Epple« alias Gregor Hübner, Bobbi Fischer und Veit Hübner (ehemals Teil von "Tango Five") macht einen Ausflug in winterliche Gefilde und landet dabei genau Unterm Baum…und findet dort ihre persönlichen Lieblings-Weihnachtslieder neu arrangiert, zum Teil neu betextet und dreistimmig harmonisiert. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein funkelndes, swingendes und duftendes Weihnachtsprogramm.

Das Konzert findet im Foyer der Stadthalle Museum statt.

Veranstaltet wird das Konzert vom Kulturverein Hechingen / Villa Eugenia e. V. in Kooperation mit der Musikhochschule Trossingen. Karten reservieren Sie bitte verbindlich vorzugsweise per E-Mail an mkipp-lenkeit@web.de oder telefonisch unter 07471/4393 (unter Angabe der Namen aller Gäste sowie der jeweiligen Kontaktdaten).

Die Einhaltung der Vorgaben der ‚Corona-Verordnung‘ des Landes Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung wird selbstverständlich gewährleistet.

Weitere Informationen zum Programm der Konzertreihe „Musik in der Villa“ und zur Arbeit des Kulturvereins Hechingen finden Sie unter www.kulturverein-hechingen.de!