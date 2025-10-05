Berthold Schick und seine Allgäu6

»Im Kopf hatte ich mir eine Idealbesetzung vorgestellt, Freunde, die ich musikalisch wie auch menschlich mehr als schätze«

So spricht Berthold Schick über die Anfänge seiner » Allgäu6 «, die er nach langer eigener Tätigkeit bei den »Egerländern« unter Ernst Mosch im Jahr 2006 gründete. Heute gilt diese Kapelle in kleiner böhmischer Besetzung als eine der besten ihrer Art – die Liste der Orchester und Bands, in denen die Mitglieder schon gespielt haben oder noch spielen, würde jedenfalls sehr lang werden. Ihre Erfahrungen aus klassischen Sinfonieorchestern, Big Bands, Jazzbands bis zur Rock- und Popmusik bringen die Musiker in die Allgäu6 ein und verwandeln bei ihrem Debüt den Konzertsaal der TauberPhilharmonie in ein Mekka der böhmischen Blasmusik mit ihrem besonderen harmonischen und melodischen Reichtum. Marsch, Polka und Walzer gehören definitiv nicht nur ins Bierzelt – Ein Muss für alle Fans und Neugierigen!

Reinhold Schäfer, Markus Dopfer, Franz Xaver Tradler (Trompeten und

Flügelhorn)

Berthold Schick, Johannes Mimler (Tenorhorn / Bariton)

Herbert Hornig (Tuba)

Markus Maier (Schlagzeug)