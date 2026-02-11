Bertold Becker • „23 ¾“ oder „Wo ist hier die Kellertür?“

Dreiundzwanzigdreiviertel Jahre lang war Bertold Becker im Kulturhaus Schwanen als Mitarbeiter der Stadt Waiblingen tätig:

hinter den Kulissen, im Betrieb, im technischen Alltag, im Dienst unzähliger Veranstaltungsabende und als Möglichmacher im Maschinenraum der Kultur.

Parallel dazu blieb er bildender Künstler. Diese Ausstellung blickt auf eine Schaffenszeit, die eng mit dem Haus verbunden ist – und zugleich weit darüber hinausweist.

Unter dem Titel „23 ¾“ oder „Wo ist hier die Kellertür?“ versammelt die Retrospektive ausgewählte Arbeiten aus Beckers künstlerischer Beschäftigungszeit im Schwanen. Zu sehen sind überwiegend auf Leinwand gemalte Ölbilder, handwerklich sorgfältig gearbeitet und stilistisch beweglich zwischen abstrakten, realen und surrealen Bildräumen. Becker wechselt die Perspektiven, lässt Alltagsorte kippen, setzt Vertrautes in fremde Zusammenhänge und arbeitet häufig in Serien. Werke aus Reihen wie „Deutsche Landschaften“, „Chinesische Glückseligkeit“, „Recycled“ oder der „Kleinen Kriegsserie“ zeigen, wie breit sein Blick auf Landschaft, Stadt, Dingwelt und gesellschaftliche Brüche ist.