„Mit alten Männern spiel` ich nicht!“

Geschichten von 1001 Tournee - und noch mehr aus 50 Jahren Rock `n´ Roll

Bertram Engel gilt als der beste Schlagzeuger Deutschlands. Er spielt seit Jahrzehnten in den Bands von Udo Lindenberg und Peter Maffay und schrieb für sie manchen Song. Mit beiden Stars verbinden ihn große Erfolge und zahlreiche legendäre Erlebnisse.

Im September 2024 erschien seine Autobiografie, ein Stück Musikgeschichte aus erster Hand, ein entwaffnender Blick hinter die Kulissen. Der Titel des Buches „Mit alten Männern spiel´ ich nicht!“ entspringt einem Wutanfall von Bertram Engel über die Maffay-Band, die nach seinem Empfinden zu träge spielte. Nach Beendigung seiner gleichnamigen großen Tour, die vom Publikum in allen deutschen Metropolen begeistert gefeiert wurde, präsentiert Bertram Engel nun in Mannheim Auszüge aus seinem Showprogramm und erzählt Geschichten von „1001 Tournee - und noch mehr aus 50 Jahren Rock `n´ Roll“. Dazu zeigt er entwaffnende private Fotos und greift zuweilen in die Tasten. Denn ganz ohne Musik geht’s selbst bei einer Lesung nicht. Dabei entpuppt sich Bertram Engel als ein exzellenter Pianist und als charismatischer Sänger.