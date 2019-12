Wort und Musik »Das große Weihnachtskonzert - die alpenländische Weihnacht« wurde am 10. Dezember 1995 in der weltbekannten Basilika zu Ottobeuren vor rund 4.000 begeisterten Zuhörern uraufgeführt. Seine Einzigartigkeit liegt in der homogenen Verschmelzung von Wort und Musik, die dem Publikum ein musikalisches Erlebnis besonderer Art garantiert. ame Weihnachtskonzert, Samstag, 14. Dezember, 17 Uhr, Friedenskirche, Ludwigsburg, www.c2concerts.de