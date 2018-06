Berühmtes in überraschendem Gewand

Das beliebte Concertino Ensemble bringt hier nicht alltägliche Bearbeitungen berühmter Werke zu Gehör, wie etwa eine spezielle Version von Mozarts Oper Le nozze de Figaro. „Diese Oper ist hier ganz vollständig in Quartetten übertragen, (…) dass sie (…) als Quartetten für sich die Verehrer der Mozartschen Muse befriedigen; (…)“, so schrieb der Verleger Simrock, der anno 1800 in Bonn die Fassung der Mozartoper für Streichquartett verlegte. Diese Praxis von Opernbearbeitungen war im ausgehenden 18. Jh. durchaus gängig. Des Weiteren wird Sie sicherlich eine kammermusikalische Fantasie über Themen der Zauberflöte von Pablo Sarasate erfreuen. Eher umgekehrt, also ein eher opulenteres Hörvergnügen bekommen Sie mit einer seltenen Quintett-Bearbeitung von Beethovens Kreutzer-Sonate, die eigentlich nur für Violine und Klavier bestimmt ist. Für weitere musikalische Überraschungen wird das Talentensemble sicherlich noch sorgen.