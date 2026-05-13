Beruf: Königin

Europäischer Kultursommer

Stadtbücherei Fellbach Berliner Platz 5, 70736 Fellbach

Königin Silvia von Schweden ist eine der stilleren Monarchinnen Europas - und zugleich eine der beeindruckendsten und beliebtesten. 

In ihrem Buch "Beruf: Königin" zeichnet die schwedische Journalistin und Autorin Ingrid Thörnqvist das Porträt einer Frau, deren Leben sich zwischen Tradition, Öffentlichkeit und ganz persönlichem Engagement bewegt. Die Journalistin zeigt in ihrem lebendigen Vortrag zahlreiche Fotos, die sie "hinter den Kulissen" machen konnte, und gibt Einblicke in ein Leben im Zeichen der Krone.

Wie Silvia von Schweden die Welt verändert. Ein Schweden-Abend mit Ingrid Thörnqvist

Info

Stadtbücherei Fellbach
Stadtbücherei Fellbach Berliner Platz 5, 70736 Fellbach
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Beruf: Königin - 2026-06-30 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Beruf: Königin - 2026-06-30 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Beruf: Königin - 2026-06-30 19:30:00 Outlook iCalendar - Beruf: Königin - 2026-06-30 19:30:00 ical

Tags