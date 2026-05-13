Königin Silvia von Schweden ist eine der stilleren Monarchinnen Europas - und zugleich eine der beeindruckendsten und beliebtesten.

In ihrem Buch "Beruf: Königin" zeichnet die schwedische Journalistin und Autorin Ingrid Thörnqvist das Porträt einer Frau, deren Leben sich zwischen Tradition, Öffentlichkeit und ganz persönlichem Engagement bewegt. Die Journalistin zeigt in ihrem lebendigen Vortrag zahlreiche Fotos, die sie "hinter den Kulissen" machen konnte, und gibt Einblicke in ein Leben im Zeichen der Krone.

Wie Silvia von Schweden die Welt verändert. Ein Schweden-Abend mit Ingrid Thörnqvist